ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إلغاء وتحويل عشرات الرحلات الجوية شمال غربى الصين لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
إلغاء وتحويل عشرات الرحلات الجوية شمال غربى الصين لسوء الأحوال الجوية
الطيران الصينى
طباعة
وكالات
 

أعلنت السلطات المحلية فى مدينة أورومتشى عاصمة منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين إلغاء 49 رحلة جوية فى مطار "ديووبو" الدولى وعودة 4 رحلات وتحويل 31 رحلة بسبب الضباب الكثيف.

 

 وقالت سلطات المطار – فى بيان اليوم - إن أكثر من 3000 راكب تجمعوا فى مطار ديووبو الدولى فى أورومتشى بعد أن أثر الضباب الكثيف على مستوى الرؤية والرحلات الجوية، حيث بلغ مدى الرؤية فى المطار أقل من 200 متر.

 

وأشارت السلطات إلى أن الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة سبب الضباب، فيما أصدرت إنذارا للركاب لإعادة تخطيط رحلاتهم.

 

المزيد عن: سوء الاحوال الجوية الطيران الصينى الصين إلغاء وتحويل عشرات الرحلات الجوية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 10:10:17 AM