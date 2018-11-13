رئيس النمسا: تأثير فضيحة التجسس على علاقاتنا مع روسيا لن يطول

اعتبر الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن أن الفضيحة التي تفجّرت على خلفية اعتقال عقيد نمساوي بتهمة التجسس لصالح روسيا، لن تعكر أجواء العلاقات بين فيينا وموسكو لفترة طويلة.

وأضاف فان دير بيلن في تصريحات صحفية الاثنين، أن التجسس "مرفوض"، لكنه اعترف مع ذلك بأن استخبارات الدول المختلفة تسعى للحصول على المعلومات بشتى الطرق، بما في ذلك "غير الشرعية".

وأعرب الرئيس عن استغرابه من قيام الحكومة النمساوية بترويج الاتهامات لروسيا بهذه الدرجة من العلنية، مضيفا أنه لا يرى أي داع في الوقت الحالي "لتضخيم الأمور".

وأفادت وسائل الإعلام النمساوية الأسبوع الماضي بأن عقيدا متقاعدا في الجيش النمساوي كان يتجسس لصالح روسيا على مدى 20 عاما من خدمته العسكرية.

وعلق المستشار النمساوي سيباستيان كورتس على الحادث بقوله إن "التجسس مرفوض ويجب إدانته"، مضيفا أن الرد على روسيا سينسقه مع شركائه الأوروبيين.

من جهتها، أعربت الخارجية الروسية عن احتجاجها بصدد مزاعم السلطات النمساوية حول شبهة تجسس العقيد المتقاعد لصالح روسيا، محذرة من أن هذه التصريحات قد تسببت في تعقيد العلاقات بين البلدين.