عصام الحضري يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري

حقق الأسطورة عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي رقما قياسيا غير مسبوق بمسابقة الدوري الممتاز ، وذلك عقب مشاركته بصفة أساسية أمام حرس الحدود.

وتخطى السد العالى حاجز الــ40 ألف دقيقة في بطولة الدورى وهو رقم قياسي جديد ، وذلك بحسب خالد جمال عضو الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وشارك الحضري في الدوري لأول مرة موسم 95-96 ويشارك الأن للموسم 21 في البطولة، لتصل عدد مبارياته إلى 447 في الدوري بمجموع 40 ألف دقيقة مشاركة.

ولعب أفضل حارس فى أفريقيا مع عدة أندية دمياط (2520) دقيقة والأهلي (24429) دقيقة والإسماعيلي (6351) دقيقة والزمالك (360) دقيقة ووادي دجلة (6342) دقيقة والإتحاد السكندري (90)دقيقة.

وعلى مستوى الموسم الواحد حقق الحضري العلامة الكاملة بالمشاركة في كل دقائق الموسم 3 مرات: مع الأهلي في 99-2000 بواقع (2340 دقيقة) و2001-2002(2340 دقيقة) ومع الإسماعيلي 14-15 (3420 دقيقة) وهو الموسم الذي حقق فيه رقم قياسي لمشاركة لاعب في موسم واحد 38 مباراة.

كما يملك الحضري سلسلة طويلة من المشاركة في الدقائق المتتالية بدون انقطاع وصلت إلى 5310 دقيقة في 59 مباراة موسمي 2014-15 (مع الإسماعيلي) و2015-16 (مع وادي دجلة).