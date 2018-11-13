11 معلومة مثيرة عن ملعب المونومنتال معقل إياب نهائي كأس الليباتادورس

يحتضن ملعب مونومنتال مباراة العودة بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس الليباتادورس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسيشارك الفائز بلقب دورى أبطال أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل.

ولكن متى تم إنشاء ملعب مونومنتال ؟ وما سعته ؟ وما المباراة التي شهدت أكثر حضور جماهيري عليه ؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي ..

- يطلق على ملعب مونومنتال ملعب أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي وهو أكبر ملعب في الأرجنتين.

- بدأ العمل في بناء الملعب في 1936 حتى 1938.

- تم افتتاح الملعب في 25 مايو 1938.

- تم تجديد بناء الملعب عام 1978.

- خوسيه أصلان وهيكتور إيسكورا هما المهندسان الذان صمما الاستاد.

- لعبت أول مبارة عليه في 25 مايو 1938 بين ريفر بليت ونادي بينارول الأوروجواياني.

- تبلغ سعة الاستاد 70127 متفرج.

- أرضية الملعب هي من العشب ومساحته 105× 68 متر.

- مباراة ريفر بليت وريسينج كلوب عام 1975 شهدت أكثر حضور جماهيري بواقع 100 ألف متفرج.

- كان المكان الرئيسي في دورة ألعاب بان أميركان عام 1951.

- استضاف نهائي كأس العالم 1978 بين الأرجنتين وهولندا، كما استضاف أربعة نهائيات لكأس أمريكا وآخرها في عام 2011.