جيرارد باتلر يقف أمام منزله المحترق في ولاية كاليفورنيا (صورة)

نشر النجم جيرارد باتلر صورة جديدة له من أمام منزله المحترق والواقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، نتيجة للحرائق الهائلة التي اجتاحت مؤخرا مناطق شاسعة من غاباتها.





وأسفرت الحرائق الأخيرة عن دمار 7000 آلاف منزل وتلف 42 ألف هكتار في الولاية الأمريكية، وكان باتلر أحد سكان هذه المنازل، وكذلك الموسيقي الكندي، نيل يونغ.



