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"عامر": مؤتمر باليرمو محاولة أخيرة لإعادة النفس للعملية السياسية الليبية (فيديو)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
عامر: مؤتمر باليرمو محاولة أخيرة لإعادة النفس للعملية السياسية الليبية (فيديو)
أحمد عامر - مساعد رئيس تحرير الأهرام العربي
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نعيم يوسف
 
قال أحمد عامر، مساعد رئيس تحرير الأهرام العربي، إن مؤتمر باليرمو، هو محاولة أخيرة لإعادة النفس للعملية السياسية في ليبيا، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن رئيس وزراء إيطاليا حاول دعوة جميع الأطراف المؤثرة في القضية.

وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن المؤتمر كان به جلستين، الأولى للترتيبات الاقتصادية، والثانية للترتيبات الأمنية وعقد انتخابات، مؤكدا أن مصر تضغط بقوة لعدم الرجوع إلى المربع صفر، وتأمل المضي قدما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتريد جيش وطني، وضد تقسيم ليبيا إلى عدة دول.

وأشار إلى أن المؤتمر سيخرج بموعد "مقترح" لإجراء الانتخابات، ولكنه سيكون نوع من أنواع الضغط على الأطراف الليبية، ولابد من التوافق الدولي على إجراء انتخابات ليبية، مشددًا على أن الأزمة ليست ليبية فقط، لافتا إلى أن هناك أطراف كثيرة في الداخل والخارج مستفيدة من الوضع الليبي الحالي.

وشدد على أن مصر لم تترك ليبيا منذ 2011، وهي تعتبر أمننا الخلفي، وكان من المفترض إنشاء الجيش الوطني الحر فيها، ولكن مصر تدعم الجيش الليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، بجانب أن مصر شريك مهم جدا لليبيا في دعمها بالمؤسسات الدولية، ويهم مصر جدا ألا تتعرض مصر للتقسيم، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تدعم اختيارات الشعب الليبي.


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