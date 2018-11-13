قرار هام من "التموين" بشأن تحديث البطاقات وانتهاء المهلة

أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، بدء انتظام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، من 10 نوفمبر الجاري، في استقبال طلبات تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التي تحتوي على مشاكل في تحديث بياناتها، الأمر الذي أسعد الملايين من المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بطاقاتهم التموينية أو الذين لديهم مشاكل في اضافة المواليد.





وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، قرارا وزاريا يفيد بفتح باب التظلمات أمام المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين، واستقبال طلباتهم اعتبارا من السبت الماضي الموافق 10/1102018، يأتي هذا القرار لحرص وزارة التموين على وصول الدعم لمستحقيه وبحث تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات الغير مستوفية.





ويمكن للمواطن الذي يرغب في عمل تظلم لمشاكل في بطاقته التموينية أن يتقدم لمكتب التموين التابع له ويحصل على استمارة أداء الخدمة التموينية، ثم يقوم بكتابة تظلمه، ويملأ جميع البيانات الخاصة بالأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة بِه، مع ارفاق صور من جميع الأرقام القومية لكافة أفراد أسرته المستفيدة بالبطاقة، ويدون رقم التليفون المحمول الخاص به لسهولة التواصل ثم يقوم بتقديمها إلى مكتب التموين.





وتسجل استمارة التظلم بمكتب التموين ويعطى للمواطن إيصالا يفيد قيامه بالتسجيل،ثم تراجع هذه الطلبات المقدمة من المختص، ثم تسجل على الحاسب الآلي الخاص بنظام مكتب التموين، ثم يرسل مركز معلومات الإنتاج الحربي التظلمات المسجلة بواسطة موقع دعم مصر أو مكاتب التموين إلى هيئة الرقابة الإدارية لتقوم بمراجعتها، ثم تقوم بتعديل المستحق منها، بعدها يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضه ذاكرين له أسباب الرفض.



