إيهاب فهمي: شرف لأي فنان تقديم شخصية بليغ حمدي

أعرب الفنان إيهاب فهمي، بطل أوبريت "سيرة الحب" عن سعادته بالتمثيل على خشبة مسرح البالون مرة ثانية، لافتًا إلى أنه سبق ومثل على المسرح أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف "فهمي" أن يلعب في العرض شخصية بليغ حمدي؟ والذي كان حلمًا من أحلامه، مؤكدًا أنه شرف لأي فنان تقديم هذه الشخصية، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم الشخصية في مسلسل "العندليب".





وأكد "فهمي" أنه بذل مجهودًا كبيرًا وهو زملاؤه في العرض، موضحًا أن العرض يقدم الفنان الإنسان الذي قدم لمصر الكثير من روحه وحياته، لافتًا إلى أن العرض يعد تخليدًا لروحه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، قبل قليل بمسرح البالون بالعجوزة، للكشف عن تفاصيل الأوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة الحب " بحضور أبطال العرض، وأسرة الفنان الراحل بليغ حمدي.



