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هانى شاكر يعلن شرطه للسماح لـ حمو بيكا ومجدي شطة بالغناء

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
هانى شاكر يعلن شرطه للسماح لـ حمو بيكا ومجدي شطة بالغناء
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مريم الشريف
 

أكد المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن حمو بيكا ومجدي شطة يعملون بشكل غير قانوني، لافتًا إلى أنهما إذا رغبا في الغناء لابد أن يقفا أمام اللجنة فى النقابة للخضوع للاختبار أولا.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "كل يوم" على قناة "ON E"، أنه في حالة حضورهم واتضح من خلال الاختبار أن أصواتهم جيدة وأعضاء اللجنة اقتنعوا بهما، سيكون هناك جانب آخر متحكم من النقابة بكلمات الأغاني الخاصة بهم، وهذا يقع فى الجانب الأخلاقي التى تهتم به النقابة، مؤكدًا أن الغناء مسئوليه كبيرة.


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