من حساس ورومانسي لقميص "بلاي بوي".. صلاح "شكل تاني" على السوشيال ميديا

يبدو أن حساب الفرعون المصري محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أصبح وسيلة لتوتر العلاقة بينه وبين جماهيره التي تتابعه من جميع أنحاء العالم، فكل فترة يظهر "مو" بقصة جديدة تخلق الجدل.

ويرى البعض من جماهير صلاح أن سوء مستواه وابتعاده عن التهديف خلال الفترة الحالية سببها وكيل أعماله بالإضافة إلى اهتمامه بشدة بالنشر على حساباته عبر السوشيال ميديا.

وفيما يلي نستعرض لكم كل ما نشره صلاح وتسبب في جدل واسع خلال الفترات الماضية:

- صلاح والخط الأحمر:

تعليقات غاضبة وأخرى ناصحة تتواجد حاليًا على الصورة التي نشرها صلاح عبر حسابع على تويتر، وهو يرتدي قميص يحمل شعار مجلة إباحية "بلاي بوي"، فالبعض يتسائل عن مدى معرفته بما يحمله التيشيرت.

- زيادة تفاعل صلاح:

بدأ اهتمام صلاح بنشر صوره بشكل كبير عبر حسابه في الفترة الأخيرة فأحيانًا يضع صور كوميدية وتارة ينشر صوره القديمة ويكتب "وأنا صغير كنت حساس ورومانسي" أو يتفاعل مع هاشتاج مثلما فعل مع "#كذبه_مشهوره_للمصريين".

- صلاح واتحاد الكرة:

كانت أزمة قد حدثت بين وكيل محمد صلاح واتحاد الكرة المصري لكرة القدم حول استخدام صورته على طائرة المنتخب، وفي أبريل الماضي كتب تغريدة: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا".

ونشر صلاح تغريدة غامضة في شهر يوليو الماضي وكتب خلالها: "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد. يجب أن يكون هناك تغيير"، ليتبين أنه يقصد اتحاد الكرة.

- صلاح لايف:

على غير العادة ظهر صلاح في فيديو لايف على فيسبوك وهو يوضح للجمهور بعض المطالب التي عرضها على اتحاد الكرة وتم رفضها، وعلقت بعض الجماهير بأن صلاح لا يركز مع فريقه وأصابه الغرور.