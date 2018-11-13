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أسامة خليل يكشف 3 حلول لإعادة الإسماعيلي لسابق عهده

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
أسامة خليل يكشف 3 حلول لإعادة الإسماعيلي لسابق عهده
الاسماعيلي
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عمرو مصطفى
 

كشف أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، عن 3 حلول يحتاجها الإسماعيلي، حتى يعود النادي لسابق عهده منافسًا قويًا على البطولات المختلفة.

 

وقال خليل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الإسماعيلي يحتاج لجنة فنية تعطي توصيات منطقية بشأن الصفقات أو الراحلين، بجانب ترضية نجوم الفريق الحاليين، وعدم الأخذ برأي السماسرة المحيطين بالمجلس.

 

وواصل أن الإسماعيلي عليه عدم التفريط في نجوم الفريق وترضيتهم ولا يكرر الأخطاء التي تحدث خلال السنوات الماضية بشكل مستمر.

المزيد عن: رياضة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اسامة خليل اخبار الرياضة
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