شعبان عبد الرحيم: "مستعد للقاء ربنا"
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:45 صمريم الشريف
أكد الفنان شعبان عبد الرحيم، أنه لا يخشى الموت رغم مرضه الشديد الفترة الماضية واحتجازه في العناية المركزة، لافتًا إلى أن الموت شىء مقدر، وزوجته ووالديه سبقوه وتوفوا.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "الحياة"، "أنا مستعد للقاء الله الآن، والموت في النهاية مصير كل الناس على الأرض".
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