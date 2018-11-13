ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شعبان عبد الرحيم: "مستعد للقاء ربنا"

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
شعبان عبد الرحيم: مستعد للقاء ربنا
طباعة
مريم الشريف
 

أكد الفنان شعبان عبد الرحيم، أنه لا يخشى الموت رغم مرضه الشديد الفترة الماضية واحتجازه في العناية المركزة، لافتًا إلى أن الموت شىء مقدر، وزوجته ووالديه سبقوه وتوفوا.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "الحياة"، "أنا مستعد للقاء الله الآن، والموت في النهاية مصير كل الناس على الأرض".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن صبايا الخير شعبان عبد الرحيم سينما ريهام سعيد دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 3:40:02 AM