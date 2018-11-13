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أسامة خليل يطالب مجلس الإسماعيلي بالاقتداء بمحمود الخطيب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:48 ص
أسامة خليل يطالب مجلس الإسماعيلي بالاقتداء بمحمود الخطيب
محمود الخطيب
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عمرو مصطفى
 

طالب أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، مجلس إدارة الدراويش بقيادة إبراهيم عثمان، بالاقتداء بـ محمود الخطيب رئيس الأهلي، وما فعله بعد خسارة الأحمر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال خليل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مجلس الإسماعيلي كان عليه أن يفعل مثل الخطيب بالخروج أمام الجماهير وتوضيح الصورة بكل شفافية ووضوح.

 

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر دوري ابطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي في برج العرب بثلاثة أهداف لهدف وخسارة العودة في رادس بثلاثية نظيفة.

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