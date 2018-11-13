راندا الطحان تطالب بمساواة عقوبة المتحرش كالمغتصب ببرنامج "آخر النهار" (صور)
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:57 صأحمد رمضان متولي
حلت الكاتبة وأخصائي علم النفس والاجتماع راندا الطحان٫ ضيفة برنامج أخر النهار مع الاعلامي معتز الدمرداش للحديث حول العنف ضد المرأة وتجريمه بكل أنواعه.
وقالت راندا الطحان إن العنف هو أحد أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويلزم العمل على القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن العنف ضد المرأة قد يكون عنف جنسي وبدني ونفسي واقتصادي وأن نسبة تعرض المرأة للعنف 46% من السيدات التي سبق لهن الزواج وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، فهذه النسبة لابد أن تقلل وفقًا للمعايير الاجتماعية والقانونية.
وأكدت ضرورة تطبيق أقصي العقوبة على كل من يتحرش جنسيًا ولفظيًا وأن تعادل عقوبة الاغتصاب حتى يمتنع تمامًا عن تكرار هذا السلوك مرة أخرى ليدرك حجم عقوبته تجاه هذا الفعل، وبالتالي نقلل من نسب التحرش والعنف ضد المرأة الممارس من قبل الزوج أو الأسرة أو حتي في الشارع ، لأن عواقب العنف وخيمة عللى المرأة قد تكون نفسية وصحية وأحيانًا تؤدي إلى الموت أو الانتحار، فلا يمكن الاستهانة بتجريم العنف ضد المرأة.
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