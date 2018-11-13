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عاجل.. تصريح ناري من لجنة المسابقات بعد سقوط الأهلي الإفريقي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:09 ص
عاجل.. تصريح ناري من لجنة المسابقات بعد سقوط الأهلي الإفريقي
الاهلي
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عمرو مصطفى
 

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن خسارة الأهلي أمام الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يمثل أزمة للجنة المسابقات نظرا لضغط المباريات.

 

وقال عامر حسين فى تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عدم فوز الأهلي بدوري الأبطال يمثل أزمة للجنة المسابقات لضغط المباريات وازدحام الجدول ".

 

وأردف: "لم أقل أن الأهلي سيلعب كل مؤجلاته في يناير بعدما يكون دعم الفريق بصفقات جديدة .. الأهلي متبقي له 11 مباراة، فكيف سينتهي منهم خلال 20 يوم قبل شهر يناير حتى لا يخوض المؤجلات بالصفقات ؟!".

 

وتابع : "الزمالك في 2016 تعرض لنفس الموقف وخاض المؤجلات بعد تدعيمات يناير، مطالبا الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار".

المزيد عن: لجنة المسابقات رياضة السقوط الافريقي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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