استدعاء رافينيا لقائمة البرازيل لمواجهتي أوروجواي والكاميرون

استدعى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رافينيا نجم بايرن ميونيخ الألماني للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد أوروجواي والكاميرون هذا الشهر.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي أنه تم استدعاء لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا بعد تأكد إصابة كاسيميرو نجم ريال مدريد في الكاحل الأيمن خلال مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ومن المُقرر وصول رافينيا لمقر تدريبات السيليساو وسيكون جاهزًا للتدريبات اليوم الثلاثاء تمهيدًا لمباراة أوروجواي الجمعة المقبل.

وتألق رافينيا مع برشلونة خلال الفترة الماضية، حيث كان اللاعب البديل في خطة الفريق الكتالوني بعد الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي.