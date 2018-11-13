رودريجو يصل إلى المباراة رقم 150 مع فالنسيا

وصل النجنم الدولي الإسباني رودريجو مورينو، مهاجم فريق فالنسيا الإسباني، إلى المباراة رقم 150 له بقميص الخفافيش.





ويعد رودريجو، الركيزة الأساسية لهجوم فالنسيا، في ظل المستويات الرائعة التي قدمها طيلة المواسم الأخيرة، حتى قام مدربي المنتخب الإسباني باستدعائه للمشاركة دوليًا.



