وكيله: ديمبلي أحدث جدلاً خلال مباراة رايو فاييكانو.. وهذا سبب غيابه

أشار وكيل أعمال النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أنه كان هناك جدلاً خلال مباراة البارسا ضد رايو فاييكانو، حيث سجل ديمبلي هدف التعادل، لكن الفريق لم يحتفل معه لأنهم سارعوا لأخذ الكرة والعودة لمنتصف الملعب، لأن النتيجة لم تكن في صالحهم، وأنه لا يعتقد أنه يجب الاحتفال بالأهداف في تلك الحالة.





وقال وكيل أعمال ديمبلي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "RMC": "بالنسبة لمرضه في الجهاز الهضمي، فالحقيقة أن أوسمان كان فعلًا مريضًا، ولم يستطع أن ينام طيلة الليل، وكان متعبًا جدًّا. مما اضطره للغياب عن التدريبات".



