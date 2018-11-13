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وزير الصحة الأسبق: مجانية التعليم مطلوبة طالمًا يوجد مصريين تحت خط الفقر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
وزير الصحة الأسبق: مجانية التعليم مطلوبة طالمًا يوجد مصريين تحت خط الفقر
الدكتور حلمي الحديدي - وزير الصحة الأسبق
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كساب أحمد
 
قال الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية، ووزير الصحة الأسبق، إن مجانية التعليم مطلوبة طالمًا يوجد مصريين تحت خط الفقر، لافتًا إلى أن الدولة يجب أن تحافظ على هذه المجانية مهما كلفها ذلك من أموال، لأن هذا حق للمصريين.

وأضاف "الحديدي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن من ينكر مجانية التعليم للفقراء ينكر حق المصريين في التقدم والرخاء والرقي والحياة.

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