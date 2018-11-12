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الأردن يدعو إلى تحرك فوري لوقف الهجوم الاسرائيلي على غزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:42 م
الأردن يدعو إلى تحرك فوري لوقف الهجوم الاسرائيلي على غزة
وزيرة الإعلام الأردنية
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وكالات
 

أدانت الحكومة الأردنية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى تحرك فوري لوقفه وحماية المدنيين.

 

جاء هذا التصريح على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، التي حذرت من خطورة التصعيد في القطاع.

 

وشددت الوزيرة الأردنية على أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع، مشيرة إلى أهمية وقف العدوان وضبط النفس واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معانة القطاع الإنسانية.

 

وأكدت غنيمات ضرورة معالجة الأوضاع في غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين باعتباره سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

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