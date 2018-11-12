شاهد.. هبة مجدي بإطلالة سوداء (صورة)
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:24 مالفجر الفني
ظهرت الفنانة هبة مجدي، بإطلالة مختلفة،
حيث ارتدت فستانا كحلي أنيق ورقيق واختارت طلة بسيطة لتبدو أكثر حيوية وإشراقا.
نشرت "مجدى"، صورة جديدة لها
عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي كانت مسلسل
عوالم خفية، وعرض في سباق دراما رمضان الماضي.
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