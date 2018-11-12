شاهد لحظة تدمير الطائرات الإسرائيلية لمبنى فضائية "الأقصى" بغزة

قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مبنى قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس، بأكثر من 3 صواريخ حربية ودمرته بشكل كامل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل صوب مبنى مقر فضائية الأقصى الرئيس في حي النصر شمال مدينة غزة، وحولته إلى ركام، قبل أن يتوقف بثها بشكل كامل".

وتلقى عاملون في الفضائية اتصالاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يفيد بضرورة إخلائها تمهيداً لقصفها، ما دفع القناة لإخلاء كافة الموظفين من المقر الرئيسي للقناة شمال مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق صاروخ تحذيري صوب مقر القناة.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي، بعد بدء جيش الاحتلال في مرحلة استهداف المنازل والمنشآت في قطاع غزة، عقب استهدافه للمواقع العسكرية والأهداف التي يزعم أنها تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً يعود لأحد رجال الأعمال شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، كما قصف منزلاً يعود لأستاذ جامعي في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "أغارت الطائرات والمروحيات الحربية، والدبابات والقطع الطائرة التابعة للجيش على أكثر من 70 هدفًا تابعاً لحماس وحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة"، وأضاف "ننظر بخطورة بالغة إلى الهجمة الصاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية، وحماس تتحمل المسؤولية".





واستشهد 3 فلسطينيين شمال وجنوب قطاع غزة، في سلسلة غارات نفذها جيش الاحتلال، رداً على استهداف "المسلحين الفلسطينيين لحافلة جنود إسرائيليين شمال القطاع، وإطلاق عشرات الصواريخ صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية لغزة.



