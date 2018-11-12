41 قتيل ومصاب من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني شمالي الضالع

قتل وأصيب 41 من عناصر مليشيا الحوثي ، اليوم الإثنين ، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في أطراف مدينة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكرالموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله إن المواجهات إندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل من اتجاهين الى مواقع محررة في أطراف مدينة دمت.

وأوضح المصدر أن المليشيا حاولت التسلل الى موقع حصمي غربي مدينة دمت، والى موقع الثعيل شمال بيت اليزيدي جنوبي المدينة.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت 28 قتيلا ، وجرح 13 أخرين وأسرت 9 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني البارز في الجبهة المدعو عبدالواحد الراعي.