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"أبو بكر" يناشد بتكريم من أحبطوا الهجوم الإرهابي على كمين العريش

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:58 م
أبو بكر يناشد بتكريم من أحبطوا الهجوم الإرهابي على كمين العريش
الإعلامي خالد أبوبكر
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن احباط الداخلية هجومًا لانتحاري يرتدي حزاما ناسفًا على كمين بالعريش "خبر كبير جدًا".

وناشد "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، وزير الداخلية استدعاء كل من شارك في احباط هذا الهجوم وتكريمهم باسم الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق السليم فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

ووجه رسالة إلى كل من شارك في هذا العمل البطولي: "أنتم قمتم بعمل بطولي.. وحميتونا".
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