شادية ثابت: 15% من قوانين البرلمان قدمتها نائبات

قال النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن العنف ما زال يمارس ضد المرأة، وما زال هناك تمييز ضد المرأة، وما زال المجتمع ذكوريًا.



وأضافت "ثابت"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن 15% من القوانين قدمتها نائبات، لافتة إلى أنه يوجد 90 نائبة، وأثبتن أنفسهن بداخل مجلس النواب.



وأكدت أنه يجب أن يقوموا بتعديلات على القوانين لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.



