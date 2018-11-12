ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شادية ثابت: 15% من قوانين البرلمان قدمتها نائبات

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:54 م
شادية ثابت: 15% من قوانين البرلمان قدمتها نائبات
شادية ثابت
طباعة
أمنية فوزي
 
قال النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن العنف ما زال يمارس ضد المرأة، وما زال هناك تمييز ضد المرأة، وما زال المجتمع ذكوريًا.

وأضافت "ثابت"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن 15% من القوانين قدمتها نائبات، لافتة إلى أنه يوجد 90 نائبة، وأثبتن أنفسهن بداخل مجلس النواب.

وأكدت أنه يجب أن يقوموا بتعديلات على القوانين لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.

المزيد عن: مصر شادية ثابت توك شو البرلمان اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
0
x
14:45
2
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
2
النجوم
بيراميدز
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 9:20:03 PM