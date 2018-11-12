مفاجأة كبري عن مباراة الأهلي والترجي

فجّر عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مُفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمباراة نهائي إفريقيا والتي جمعت بين الأهلي والترجي التونسي.





وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: "تقابلت اليوم مع أحد المسؤولين بالنادي الأهلي وأكد لى خلال حديثنا أن جماهير الترجي حملت الآلات الحادة والسلاح الأبيض وبعض الأعيرة النارية داخل مدرجات ملعب رادس لترهيبهم".





وتابع: "الأهلي تعرض لمضايقات كبيرة في تونس تسببت في ضياع حلم ملايين من الاهلاوية على مستوى العالم، والأمن التونسي لم يتدخل لإنقاذ مسؤولي الأحمر".





جدير بالذكر فأن الأهلي قد خسر بثلاثية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتوج باللقب ويتأهل للعب في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها بالإمارات.



