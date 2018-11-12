عمرو حسن: الزيادة السكانية في مصر نقمة

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الزيادة السكانية غير المتسلحة بالتعليم والصحة والوطنية والانتماء للوطن تعتبر تربة خصبة للإرهاب، وإذا أرادنا القضاء على الإرهاب يجب حل مشكلة الزيادة السكانية.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، الأحد، أن الزيادة السكانية في مصر نقمة، ومعدلنا 5 أضعاف الدول المتقدمة، والزيادة يجب أن يتبعها نمو اقتصادي، مضيفًا: "اللي عقله فاضي واللي جيبه فاضي واللي قلبه فاضي، أول مجند للإرهاب".



وتابع أنه لدينا في مصر استراتيجية وضعت في 2014 لحل أزمة الزيادة السكانية، وهي قائمة على 5 محاور قادرة على حل الأزمة، فنستطيع بث برامج توعوية عن طريق الإعلام بخطر الزيادة.



وأكد أن إيران لها تجربة مميزة في تنظيم الأسرة، عن طريق الاعتماد على رجال الدين، خاصة أنهم لهم كلمة مسموعة في المجتمع بمسلميه ومسيحيه، وقضية الزيادة السكانية خاصة بالمجتمع كله، وليست مقتصرة على جهة معينة.



