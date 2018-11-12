وزارة الخزانة الأمريكية: لا نهتم بالآلية الأوروبية للتجارة مع إيران

أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست قلقة إزاء الخطط الأوروبية لإقامة آلية خاصة للتجارة مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية، وأكدت أن الشركات الأوروبية قد بدأت بالانسحاب من إيران.

وقالت نائبة وزير الخزانة الأمريكية سيجال مانديلكر، خلال زيارتها للندن: "لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق.. وأعتقد بأننا سنجد آليات إضافية للعمل معا"، وأشارت إلى أن "الخبر الأكبر في أوروبا هو أن الشركات تنسحب من إيران".

ولفتت إلى أن منظومة SWIFT للاتصالات المالية بين البنوك قد قطعت خدماتها عن البنك المركزي الإيراني وغيره من المؤسسات المالية الإيرانية التي فرضت عليها العقوبات.

وأكدت مانديلكر أن الولايات المتحدة ستطبق العقوبات ضد إيران بصرامة، وتوعدت طهران بـ"المزيد"، ردا على سؤال حول الخطوات الأمريكية التالية بشأن إيران.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي رفيع في فيينا قوله إنه حتى الآن لا يوجد أي دليل على تغير سلوك إيران فيما يخص نشاطها النووي بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إلى أن إيران لا تزال تلتزم بالاتفاق النووي والقيود التي يفرضها على نشاطها في المجال النووي.