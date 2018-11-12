صلاح أمين: احترمنا الاتحاد السكندري فحققنا الفوز





أعرب صلاح أمين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال أمين عقب نهاية المباراة :"أحرزنا هدف مبكر وصنع الفارق معنا، جئنا إلى الإسكندرية ونعلم أن الاتحاد عليه ضغط كبير سبب خسارتين متتاليتن".





وأضاف "احترمنا فريق الاتحاد كثيرا وهذا السبب في تحقيق الفوز، كما أن الجميع كان يركز جيدا طوال اللقاء"

وواصل "ما وصلنا له نتيجة تعب وجهد الجميع بجانب مجلس الإدارة، رغم الهزات التي واجهت الفريق بداية الدوري".



