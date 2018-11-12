سبق- السعودية| بلدية العزيزية تزيل تعديات على 10 آلاف متر أحواش مخالفة بالحسينية

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نفّذت لجنة التعديات ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية حملةً موسعةً لإزالة عدد من التعديات والأبنية المخالفة بمنطقة الحسينية تمكنت خلالها من إزالة عدد كبير من الأحواش وغرف وأبنية شعبية المخالفة، حيث بلغت المساحات التي أزيلت 10 آلاف متر مربع.

وأكدت بلدية العزيزية الفرعية أن الفِرَق الميدانية تقوم بجولات مستمرة على المواقع التي توجد فيها هذه التعديات في المخططات التابعة للمنطقة، وبمشاركة الجهات الأمنية؛ بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل ضرراً على السكان.

وأشارت البلدية إلى أن هناك توجيهات بإزالة كل المواقع المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وتشكل تشويهاً للمنظر العام وتعطيلاً للتنمية، مؤكدةً أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات.

وأضافت أنها لن تتوانى عن مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية بصورة مستمرة في هذه المناطق؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في المنطقة التابعة لبلدية العزيزية.