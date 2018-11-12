تواصل- السعودية| "هيئة النقل" تعتمد أحكام لائحة "تأجير السيارات"

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اعتمدت هيئة النقل العام آلية تنفيذ أحكام لائحة تأجير السيارات، التي روعي فيها التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة في ٣٠ صفر ١٤٤٠هـ.

ووفق الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام لائحة نشاط تأجير السيارات، يُمنح المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة، مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ؛ للالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.