شاهد.. انفوجراف عن العلاقات المصرية الإيطالية



وأوضح "الأنفوجراف"، أن الصادرات المصرية لإيطاليا بلغت نحو 733 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يصل إلى 5،2 مليار يورو.



حيث توجه الرئيس السيسي، اليوم، إلى باليرمو الإيطالية للمشاركة في القمة المصغرة حول ليبيا.



عرضت فضائية "ten"، انفوجراف يرصد تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا.