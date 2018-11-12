شاهد.. انفوجراف عن العلاقات المصرية الإيطالية
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:17 مهدى عبدالرازق
عرضت فضائية "ten"، انفوجراف يرصد تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا.
وأوضح "الأنفوجراف"، أن الصادرات المصرية لإيطاليا بلغت نحو 733 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يصل إلى 5،2 مليار يورو.
حيث توجه الرئيس السيسي، اليوم، إلى باليرمو الإيطالية للمشاركة في القمة المصغرة حول ليبيا.
وأوضح "الأنفوجراف"، أن الصادرات المصرية لإيطاليا بلغت نحو 733 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يصل إلى 5،2 مليار يورو.
حيث توجه الرئيس السيسي، اليوم، إلى باليرمو الإيطالية للمشاركة في القمة المصغرة حول ليبيا.