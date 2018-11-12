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دعاء فاروق: "أنا مضيعة عمري في الزعيق" (فيديو)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:16 م
دعاء فاروق: أنا مضيعة عمري في الزعيق (فيديو)
دعاء فاروق
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أمنية فوزي
 
أكدت الإعلامية دعاء فاروق، أنه ليس بالضرورة أن ينحصر رزق الإنسان في الأموال فقط، وأنه يوجد في الكثير من الأشياء الأخرى.

وتابعت "فاروق"، خلال تقديم برنامجها "اسأل مع دعاء"، المذاع على فضائية "النهار وان" اليوم الإثنين: "أنا زيي زي ناس كتير مضيعة عمري في الزعيق على حاجات كتير، وبتخانق كتير زي أمهات كتير".

استكملت: "أنا مقضية حياتي مع ولادي زعيق بدل ما أستمتع بيهم"، لافتة إلى أنه يجب على الإنسان أن يحمد الله في السراء والضراء، وأن يرى الأشياء الطيبة مثلما يرى الأشياء المرهقة.
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