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أوكيشوكو يقود هجوم بيراميدز أمام المقاصة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:13 م
أوكيشوكو يقود هجوم بيراميدز أمام المقاصة
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علي نبوي
 
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- 

حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع : رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي 
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – محمد فاروق – محمد مجدي "قفشة" - كينو
خط الهجوم : ناصر مانسي – ازوبيكي أوكيشوكو.

أما البدلاء :- 
المهدي سليمان – محمد رزق – شريف عادل "دابو" – أحمد عفيفي – عبد الله بكري – عمر جابر – رودريجينهو.

المزيد عن: مصر المقاصة حسام حسن بيراميدز الدوري المصري
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