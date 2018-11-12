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شاهد.. ممثلة مغربية تقلّد حركات فمّ إليسا.. فهل نجحت؟

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:41 م
شاهد.. ممثلة مغربية تقلّد حركات فمّ إليسا.. فهل نجحت؟
إليسا
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الفجر الفني
 

استغلت وقت المكياج خلال جلسة تصوير مسلسل “فوق السحاب” لكسر الملل والتسلية، لتقوم بتقليد حركات الفنانة اللبنانية إليسا في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وأرفقته بتعليق: “من توغناج فوق السحاب لحظات لحماق ههه شكون عجبو لو لوك”؟

 

وأطلت الممثلة المغربية ابتسام العروسي في الفيديو هي تؤدي مقطعا من أغنية "عايشالك" وتقلد حركات فمّ إليسا بطريقة مشابهة مما آثار إعجاب المتابعين الذين أشادوا بطريقة تقليدها وعفويتها.

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