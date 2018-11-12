علي جمعة: الأزهر جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الأزهر الشريف هو أعلى مؤسسة تعليمية دعوية في العالم، والهجوم عليه غير حقيقي، وإن مهاجمي الأزهر لا يعلمون شيئا ومجرد صدى صوت.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أن إبليس كان طاووس الملائكة، ولما أبى تم طرده من الجنة، والأزهر الشريف قام بطرد يوسف القروضاوي من هيئة كبار العلماء عندما وقف ضد الدولة المصرية.

وشدد، على أن الأزهر جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وأن من يخرج عن تعاليم الأزهر الوسطية ويتطرف هو واحد أو اثنين من ملايين من خريجي الأزهر أناروا الدنيا بالعلم.