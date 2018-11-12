ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

علي جمعة: الأزهر جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:35 م
علي جمعة: الأزهر جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية
طباعة
رقية جمال
 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الأزهر الشريف هو أعلى مؤسسة تعليمية دعوية في العالم، والهجوم عليه غير حقيقي، وإن مهاجمي الأزهر لا يعلمون شيئا ومجرد صدى صوت.

 

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أن إبليس كان طاووس الملائكة، ولما أبى تم طرده من الجنة، والأزهر الشريف قام بطرد يوسف القروضاوي من هيئة كبار العلماء عندما وقف ضد الدولة المصرية.

 

وشدد، على أن الأزهر جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وأن من يخرج عن تعاليم الأزهر الوسطية ويتطرف هو واحد أو اثنين من ملايين من خريجي الأزهر أناروا الدنيا بالعلم.


المزيد عن: علي جمعة القرضاوي الأزهر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
0
x
14:45
2
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
1
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 5:40:02 PM