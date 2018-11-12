المقاومة الفلسطينية تطلق قذيفة على حافلة للمستوطنين في قطاع غزة



وذكرت المصادر، أن قذيفة الهاون سقطت على الحافلة في "المجلس الإقليمي" أشكول، مما أدى إلى إصابة خمسة إسرائيليين بجروح أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة وأربعة آخرين بالطفيفة.





وشنت الطائرات الإسرائيلية، عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدا للمقاومة شمال القطاع، بينما قصفت طائرات مروحية مجموعة من الشبان بالقرب من السلك الفاصل وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وأعلنت مصادر إسرائيلية، عن سقوط قذيفة هاون على حافلة للمستوطنين بمحيط غزة، مما أسفر عن إصابة إصابة مستوطن بجروح خطيرة على الأقل.