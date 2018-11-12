المؤشر السعودي يصعد 0.83% بختام جلسة اليوم





عاد المؤشر العام للسوق السعودي للمكاسب بنهاية جلسة اليوم الاثنين، بعد 3 جلسات من التراجع، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى، وسجل السوق الموازي "نمو" تراجعه الخامس على التوالي.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.83%، بمكاسب بلغت 63.88 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,774.99 نقطة.





وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازي "نمو"، تعاملاته بتراجع نسبته 0.52%، فاقدا 12.78 نقطة، ليغلق عند مستوى 2,457.31 نقطة.





وارتفعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 3.34 مليار ريال، (890.13 مليون دولار)، مقابل 2.7 مليارات ريال، (718.93 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وصعدت كمية التداول بنهاية جلسة اليوم الاثنين، إلى نحو 125 مليون سهم، مقابل 123.11 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد.







