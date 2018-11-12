58 مليار درهم فائض الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية بالإمارات

بلغ فائض الموجودات الأجنبية على المطلوبات لدى البنوك الوطنية 58 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2017.





وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي، وصل اجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية 575.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بنمو نسبته 20% وبزيادة قدرها 97 مليار درهم تقريبا مقارنة مع ديسمبر من العام 2017.





أما على صعيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية، وصلت قيمتها الى 517.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر مقارنة مع 502.3 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من العام 2017.









وتشكل الموجودات الأجنبية التي تملكها البنوك الوطنية نحو 24% من اجمالي رصيد أصولها البالغ 2.47 تريليون درهم ونحو 20.5% من اجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة.









وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الزيادة المتواصلة في الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تعكس الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الاماراتي بشكل عام والذي بات يُصنف في المقدمة على مستوى المنطقة ضمن دراسات المؤسسات المتخصصة.









وتُشير القراءة الأولية للأرقام التي اصدرها المصرف المركزي أن رصيد البنوك الوطنية من الموجودات الاجنبية سجل زيادات متواصلة منذ بداية العام 2018، حيث ارتفع خلال الربع الأول من العام بمقدار 16.8 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر من العام 2017.









أما في الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت قيمة الزيادة في الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 27.5 مليار درهم ما رفع من اجمالي الرصيد الى 522.6 مليار درهم.









وتواصل النمو للموجودات الأجنبية في شهر يوليو حيث قفز بمقدار 13.4 مليار درهم واغلق اجمالي الرصيد عند مستوى 536 مليار درهم قبل أن يرتفع الى 545.5 مليار درهم في أغسطس ثم الى 575.3 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.









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