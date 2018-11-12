حسب بشرتك.. تعرفي على ألوان العدسات المناسبة لكِ

تعرفي معنا على ألوان العدسات التي تناسب لون بشرتك:-





- البشرة البيضاء تليق بها كل الألوان تقريباً، فلا تحتار أيّ سيدة صاحبة بشرة بيضاء اللون، إذ يمكنها اختيار اللون تبعاً لملابسها أو مكياجها.





أما البشرة السمراء فتليق بها بعض الألوان،مثل: العسلي، الرمادي، البني، الأخضر الغامق والتركواز، مع الأخذ في الاعتبار تورد البشرة وشحوبها والمكياج الملائم لها.





- قبل اختيارك لون العدسات، تعرفي على الأنسب للون عينيك الطبيعي، إذ تتوفر في كل ماركة مجموعة خاصة لذوات العيون الفاتحة، وتكون ألوان العدسات ذات شعيرات ملونة بلون فاتح نسبياً، لأن العيون الفاتحة تمتص اللون أكثر من الغامقة التي تحتاج إلى شعيرات أغمق، أما العيون السوداء فمعقدة جداً في اختيار العدسة.



