"الاتصالات" تهبط بمؤشر أبو ظبي 0.96% بختام التعاملات





أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة يوم الإثنين على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بهبوط قطاع الاتصالات والعقارات والبنوك.





ونزل المؤشر العام بنهاية التعاملات بنسبة 0.96% الى مستوى 4954.23 نقطة، ليفقد من خلالها 48.03 نقطة.





وجرى التعامل على 63.311 مليون سهم مقابل 55.12 مليون سهم، وبقيمة 254.545 مليون درهم مقارنة بـ 104.584 مليون درهم.





وارتفعت التداولات اليوم بدعم من النشاط الملحوظ على سهم أبوظبي الإسلامي الذي استحوذ على اكثر من 45% من اجمالي السيولة، مرتفعاً بنسبة 13.39%، الى مستوى 4.15 درهم، وذلك بعدما وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على طلب المصرف بالسماح لغير المواطنين الإماراتيين، بتملك أسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز 25 % من رأس المال.





وقرر مجلس إدارة المصرف خلال اجتماع له اليوم، تفعيل تنفيذ المادة 7 ، والسماح لغير الإماراتيين بتملك 25 % من رأس المال، على أن يبدا العمل بتنفيذ ذلك اعتبارا من تاريخ 19 نوفمبر 2018.





ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 2.09% من خلال سهم اتصالات المتراجع بنفس النسبة.





كما انخفض أداء قطاع العقارات بنسبة 1.62% بعد ان هبط سهم الدار العقارية بنسبة 1.71%.





ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.62% بفعل تراجع سهم أبوظبي الأول المتراجع بنسبة 0.98%.





وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.38% وذلك بالتزامن مع انطلاق "معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك 2018"، أبرز وأهم مؤتمر للطاقة بالمنطقة، وارتفع خلال جلسة اليوم سهم دانة غاز بنسبة 0.88%، فيما تراجع أداء سهم طاقة بنسبة 0.93%.





ويبلغ رأسمال المصرف 3632 مليون درهم (سهم)، وتعادل نسبة 25 % منه 908 ملايين سهم.











