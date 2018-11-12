نفط عمان يسجل 71.1 دولار للبرميل اليوم





أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم يناير القادم؛ بواقع 1.4 دولار للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم يناير ارتفع إلى 71.14 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعه، عند 69.74 دولار.





وبحسب البيانات بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير 70.89 دولار للبرميل بارتفاع 1.3 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 69.59 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.78% ليصل إلى 60.66 دولار للبرميل، رابحاً 47 سنتاً للبرميل.





وصعد سعر خام برنت تسليم يناير 1.21% ليصل إلى مستوى 71.03 دولار للبرميل، بمكاسب 85 سنتاً عن مستوياته السابقة.



