"تسبب أمراضا لمرتديها".. إحباط ترويج 5 آلاف حذاء محظور تداوله بالشيخ زايد

نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، في ضبط 5 آلاف حذاء محظور تداوله ومهرب جمركيا، داخل شركة استيراد وتصدير بدائرة قسم الشيخ زايد، قبل ترويجهم بالأسواق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها حيازة صاحب شركة للاستيراد والتصدير، رسالة أحذية مهربة جمركيا ومحظور تداولها وتسبب أمراضا صحية لمرتديها، داخل الشركة خاصته بدائرة قسم الشيخ زايد.

وبجمع المعلومات والتأكد من صحتها تم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة الشركة المشار إليها، ضبط داخلها 5 آلاف حذاء محظور تداوله ومهرب جمركيا، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما توصلت إليه التحريات، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.