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"الداخلية: توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:32 م
الداخلية: توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان
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هبة عبد الحفيظ
 

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

 

وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية في جميع التخصصات المختلفة.

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