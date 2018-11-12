وزير المالية: تعيين سيدتين كمعاونين لوزير المالية في مؤتمر توظيف الشباب





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الشباب هم قاطرة النجاح لأى دولة ونجاحهم يعتمد على اجتهادهم ومساندة الدولة لهم وتذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق اهدافهم ونجاحهم، مشيرا إلى اهمية تمكين المرأة وقدرتها على الصمود وتحويل الصعاب الى قصص نجاح وان تمكين الشباب والمرأة يقود المجتمع الى الامام ويحقق التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية امس "الاحد" بمؤتمر توظيف الشباب وتمكين المرأة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية وبحضور السيد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة والسيد اسلام خالد الطوخي نائب رئيس مجلس الامناء وبمشاركة الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة و دكتورة زينب الجوادي مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا حيث استعرض د.معيط قصص نجاح عدد من الشباب الذى استطاع الخروج عن النمطية وابتكار اساليب جديدة لتحقيق نجاحات متعددة داخل الوطن وخارجه ومن ضمن قصص النجاح قصة شاب نجح فى تصميم المواقع الالكترونية بعد التدريب والعمل الجاد لعدة اشهر واستطاع جذب المعلنين مما اكسبه المزيد من المهنية والبراعة فى هذا المجال.





وأوضح وزير المالية انه لديه قناعة تامة بالاجتهاد والمثابرة والسعى والاخلاص فى اى وظيفة قد يلتحق بها الشباب وان تلك العوامل تمكنهم من اثبات نجاحهم فى اى مجال ولذلك يجب استغلال ما تتمتع به مصر من ارتفاع نسبة الشباب بها وهو ما تقوم به القيادة السياسية حاليا فى عقد لقاءات دورية مع الشباب من خلال مؤتمرات الشباب للتحاور معهم بهدف تمكينهم وتبادل الآراء والافكار والثقافات بين الشباب والمسئولين وخير دليل على هذا هو الخروج فى نهاية كل مؤتمر للشباب بتوصيات من القيادة السياسية وتتضمن هذه التوصيات الافكار المطروحة والرؤى وحلول المشكلات التى تواجههم لتنفيذها على ارض الواقع وتذليل العقبات كما حدث مؤخرًا في منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ.





وحول تمكين المرأة اشار الوزير الى ارتفاع نصيب مشاركتها فى الحقائب الوزارية إلى 8 وزيرات وأن هذه الفترة شهدت دعم للمرأة المصرية بشكل حقيقى وواقعى وليست شعارات، وهو ما يعطى انطباع قوى للعالم الخارجي بأن الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة داخل وخارج مصرلان تمكين المرأة فى المجتمع وريادة الاعمال حق اصيل لها وليس مكتسبا وهى جديرة به.





وأشار الوزير الى الدور الفعال الذى تلعبه المرأة داخل وزارة المالية حيث تم اختيار اثنين من السيدات الشابات مؤخرا ليشغلوا منصب معاون لوزير المالية، هذا الى جانب وجود عدد من الوحدات الهامة داخل الوزارة برئاسة سيدات مثل وحدة الاستثمار والتى تقوم بدعم المستثمرين و حل مشاكلهم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووحدة تكافؤ الفرص والتى تقوم بإعداد برامج ودورات تدريبية لتمكين المرأة وتوعيتها، وغيرها من الوحدات الاخرى.





وقال الوزير ان الدولة تمد يد العون الى الشباب من خلال اصدار تشريعات وقوانين للتيسير على صغار رجال الاعمال من الشباب مثل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتيح اليات تمكنهم من نجاح مشروعاتهم وتحقيق اهدافهم لتفادي الفجوة التي تعرضت لها مصر في تمكين الشباب خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلى ضرورة زرع الأمل في قلوب الشباب خاصة أن هناك عدد من الصعوبات التي قد تواجههم وتفقدهم الأمل والحماس.





وأشار معيط ان ارتفاع اعداد الشباب وفقا للكثافة السكانية يتطلب التعامل معه لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، لافتا الى ان التجارب العالمية اثبتت وجود خبرات شبابية ذات كفاءة عالية يتولون مناصب هامة بالدول ونجحوا بالابتكار و الاجتهاد.





كما وجه الوزير رسالة الي الشباب المتواجد بالمؤتمر قائلا " لدي قناعة بضرورة الاجتهاد والإخلاص في أي وظيفة ، مؤكدا ان الإخلاص والمثابرة والاجتهاد هم الطريق الحقيقي للحصول علي فرص كبيرة للنجاح والتفوق.





من جانبه قال الدكتور محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان الرؤية الليبرالية المدنية للدولة المصرية حاليا والتى تؤمن بالتنوع والديمقراطية والمشاركة الحقيقية لكل فرد فى المجتمع تركز على تمكين الشباب من المبدعين والمبتكرين فى مختلف مجالات الاعمال لتحقيق اهدافهم ومشروعاتهم التى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحاور البناء مع الشباب فى سماع آرائهم ومشكلاتهم لتيسير العقبات التى قد تواجههم وهو ما تتبناه الدولة فى كافة المنتديات والمؤتمرات الشبابية التى تعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.





وأشاد الدكتور العزازى بالدور البارز الذى يقوم به وزيرالمالية فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية من منظور الدولة الجديد القائم على مشاركة كل من المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى بناء الدولة المصرية الى جانب ما تحرص عليه الدولة حاليا من اعادة هيكلة النظام الادارى للدولة لتمكين المبتكرين والمبدعين من الشباب من المضى قدما نحو اهدافهم وطموحاتهم .





وفى السياق ذاته قالت الدكتورة زينب محمد الجوادى استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الادارة والاقتصاد ان هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ الاضلاع الثلاثة للمثلث الذهبى إلا وهى ريادة الاعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة باعتبارها العوامل السحرية لتحقيق التنمية المستدامة وان حسن ادارة عوائد هذه التنمية من شأنه ان يرفع من المستويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الانسانية.



