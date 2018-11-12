وزير فرنسي: انتقاد ترامب لبناء جيش أوروبي يمثل دافعا لبناء هذا الجيش

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاقتراح الرئيس ماكرون حول مسألة بناء جيش أوروبي موحد، تمثل دافعا إضافيا لبناء هذا الجيش.

وكان ترامب، انتقد في تغريدة على تويتر قبيل وصوله لباريس، يوم الجمعة الماضي، اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بناء جيش أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة واعتبره بمثابة إهانة.

وقال لومير، في مقابلة أجرتها معه إذاعة "فرانس أنتير" اليوم الاثنين:

"تغريدة ترامب هي بمثابة دافع إضافي يحثنا على بناء جيش أوروبي كما اقترح الرئيس ماكرون"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الدفاع عن نفسه "خاصة في وجه التهديد الإرهابي الإسلامي".

وتابع: "يجب على أوروبا أن تحافظ على سيادتها وتدافع عن مصالحها الاقتصادية وتظهر رؤيتها لسياسة ضريبية عادلة".

وكان الرئيس ماكرون اقترح، الأسبوع الماضي، بناء جيش أوروبي لمواجهة التهديدات التي تحدق بأوروبا ومنها التهديد الروسي.