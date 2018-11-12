فنانون يحييون ذكرى رحيل محمود عبد العزيز فى رسائل لـ"8 الصبح"

وجه "صباح اليوم" العديد من الفنانين رسائل صوتية في حب الساحر "محمود عبد العزيز" في ذكرى رحيله الثانية.

حيث قالت الفنانة نبيلة عبيد "أنه كان ممثل وانسان وفنان عظيم وقدمت معه أعظم الادوار، مثل "ابناء وقتلة" و"اروك اعطينى هذا الدواء"، و"مازا التحقيق مستمر"وكانت من أنجح الافلام الذى قدمتها، وهو وحشنا كثير ولكنه فى مكان افضل والله يرحمه".





أما الفنان مصطفى فهمى، فقد قال: "قد جمعتنى مع محمود عبد العزيز ذكريات واحلام وطموحات كثيرة، وعملنا معا فى فيلمين "وجها لوجه" و"امراءة فى دمي" وقد كان فنان عظيم ونجم ترك بصمة فنية كبيرة من خلال اعماله السينمائية والدرامية الذى قدمها ، الله يرحمك يا محمود ".





أما الفنانة إلهام شاهين، فقالت: "كان اجمل واطيب النجوم ، واخفهم دما، انا قدمت معه عدة افلام ، وكانت بدايتى معه من خلال فيلم"العار" ثم "دنيا عبد الجبار"،"سوق المتعة"،"الجنتل"،"هارمونيكا".. وهى اعمال حققت نجاحات كبيرة وحصلنا على جوائز كثيرة، وكان هذا يعتبر العصر الذهبي بالنسبة لى، كما قدمنا معا المسرحية الرائعة "خشب الورد".



