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الطفلة لوجى تامر تحيي حفلا فى ساقية الصاوي.. وتستعد لـ"ذا فويس كيدز"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:47 م
الطفلة لوجى تامر تحيي حفلا فى ساقية الصاوي.. وتستعد لـذا فويس كيدز
لوجي
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أحمد رمضان متولى
 
فى ظل التحضيرات التى يشهدها الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز" بدأت الاختبارات الخاصة بالترشيحات للمواهب الغنائية الجديدة من الأطفال المشاركين، وقد خضعت الطفلة المصرية لوجى تامر، أصغر أعضاء فرقة تراث سيد درويش للاختبار من أجل المشاركة فى الموسم الجديد المقرر انطلاقه خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى تستعد "لوجى" لإحياء حفلا غنائيا جديدا بمسرح ساقية الصاوى غدا الثلاثاء .

كما تشارك فى مسابقة غنائية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وقد حصلت على المركز الأول فى المرحلة الأولى من المسابقة وتستعد حاليا للمرحلة الثانية.

وكانت قد شاركت "لوجى" مؤخرا فى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى وأيضا فيلم "أبلة طم طم" للنجمة ياسمين عبد العزيز.

وتعد "لوجى" ذات العشر سنوات أصغر أعضاء فرقة تراث سيد درويش، وبدأت رحلتها مع الغناء فى سن الخمس سنوات من خلال دار الأوبرا المصرية.

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