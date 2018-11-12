الطفلة لوجى تامر تحيي حفلا فى ساقية الصاوي.. وتستعد لـ"ذا فويس كيدز"

فى ظل التحضيرات التى يشهدها الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز" بدأت الاختبارات الخاصة بالترشيحات للمواهب الغنائية الجديدة من الأطفال المشاركين، وقد خضعت الطفلة المصرية لوجى تامر، أصغر أعضاء فرقة تراث سيد درويش للاختبار من أجل المشاركة فى الموسم الجديد المقرر انطلاقه خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى تستعد "لوجى" لإحياء حفلا غنائيا جديدا بمسرح ساقية الصاوى غدا الثلاثاء .







كما تشارك فى مسابقة غنائية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وقد حصلت على المركز الأول فى المرحلة الأولى من المسابقة وتستعد حاليا للمرحلة الثانية.





وكانت قد شاركت "لوجى" مؤخرا فى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى وأيضا فيلم "أبلة طم طم" للنجمة ياسمين عبد العزيز.



