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بورصة مسقط تتراجع 0.21% بالتعاملات المبكرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:45 م
بورصة مسقط تتراجع 0.21% بالتعاملات المبكرة
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نيفين سمير
 

تراجع مؤشر مسقط بنسبة 0.21%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4494.14 نقطة، فاقداً 9.54 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.

وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية المتداولة في الساعة 11:15 بتوقيت مسقط، وتقدم سهم المتراجعين سهم الأنوار للسيراميك في تلك الأثناء بنسبة 2.38%، وانخفض الغاز الوطنية 1.27%.

وشهدت القطاعات تراجعاً جماعياً في تلك الأثناء، ليهبط الخدمات 0.36%؛ بضغط 6 أسهم، وتراجع العنقاء للطاقة 1.82%، وانخفض الباطنة للطاقة 0.87%.

وتراجع مؤشر الصناعة 0.22%؛ بضغط الأنوار للسيراميك.

وكان القطاع المالي أقل القطاعات تراجعاً في ذلك التوقيت بنسبة 0.09%، بضغط الشرقية للاستثمار المتراجع 1.08%، وتراجع بنك صحار 0.79%.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.88 مليون سهم، بتنفيذ 194 صفقة، بقيمة تداول 633.27 ألف ريال.



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