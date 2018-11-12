بورصة مسقط تتراجع 0.21% بالتعاملات المبكرة





تراجع مؤشر مسقط بنسبة 0.21%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4494.14 نقطة، فاقداً 9.54 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.





وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية المتداولة في الساعة 11:15 بتوقيت مسقط، وتقدم سهم المتراجعين سهم الأنوار للسيراميك في تلك الأثناء بنسبة 2.38%، وانخفض الغاز الوطنية 1.27%.





وشهدت القطاعات تراجعاً جماعياً في تلك الأثناء، ليهبط الخدمات 0.36%؛ بضغط 6 أسهم، وتراجع العنقاء للطاقة 1.82%، وانخفض الباطنة للطاقة 0.87%.





وتراجع مؤشر الصناعة 0.22%؛ بضغط الأنوار للسيراميك.





وكان القطاع المالي أقل القطاعات تراجعاً في ذلك التوقيت بنسبة 0.09%، بضغط الشرقية للاستثمار المتراجع 1.08%، وتراجع بنك صحار 0.79%.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.88 مليون سهم، بتنفيذ 194 صفقة، بقيمة تداول 633.27 ألف ريال.











