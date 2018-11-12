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مسن يقدم على الانتحار شنقا لمروره بحالة اكتئاب بالإسكندرية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:44 م
مسن يقدم على الانتحار شنقا لمروره بحالة اكتئاب بالإسكندرية
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دينا حسن- محمد رجب
 

أقدم حارس عقار يبلغ من العمر ٦٧ سنة في دائرة شرطة العطارين، على الانتحار باستخدام كابل دش بسبب مروره بحالة اكتئاب نفسي، ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في وفاته، وذلك وفق بيان أمني اليوم الاثنين.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين من إدارة شرطة النجدة بوجود شخص في حالة انتحار دائرة القسم.

 

وتبين وجود جثة المدعو "ي. ب. ا" سن 67 حارس العقار محل البلاغ بسطح ذات العقار مسجاة على ظهرها وملفوف حول رقبته كابل "دش" مُثبت طرفه الآخر بماسورة مياه بالسطح بجوار الغرفة سكنه.

 

وبسؤال نجليه كلً من "ب. ي. ب" سن 27 ربة منزل، و"ك. ي. ب" سن 29 عامل، مقيمان بذات العنوان، أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بأن والدهما المذكور كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من حالة اكتئاب نفسي مما دفعه للانتحار ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته.

 

وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6195 2018 إداري قسم شرطة العطارين.

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